涉啟德襲18歲女 高級督察脫罪

被告劉震宇

【本報訊】警隊男高級督察在放工後，於港鐵啟德站附近涉嫌襲擊一名18歲女子。他早前於觀塘裁判法院否認一項普通襲擊罪，案件經審訊後，裁判官劉淑嫻昨裁定被告罪名不成立。裁判官認同涉案觸碰到女事主肩膊的手確屬於被告，不過未能肯定被告當時有犯罪意圖，控方亦未成功舉證至無合理疑點，因此判被告脫罪。

涉案37歲被告劉震宇，報稱公務員，他現被警隊停職。被告面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊姓莊女事主。事主早前供稱，當日在現場突然感到有人用手從後摸她右肩並一直掃落手臂，她回頭見到被告正走遠，其後再回頭對着她「猥瑣笑」。她與友人及後一直追着被告，並邊行邊報案，對方卻急步走，及後更進入港鐵站，她與友人等則以手機拍攝被告。

官指未能肯定被告有犯罪意圖 裁判官裁決指，根據證供顯示被告當時狀態確屬清醒，觸碰到事主肩膊的亦是被告的手。裁判官亦認為被告是知道正被人追截叫停，遂奔跑入閘；但裁判官認為事主與朋友共4人於行人路圍圈站立，不能排除被告見空間狹窄，而用手觸碰事主，示意要事主等人讓路，她們卻反應激烈。裁判官指被告可能因作為警務人員身份敏感，不知如何處理遂提步奔跑。基於未能肯定被告有襲擊意圖，裁定他罪名不成立。案件編號：KTCC 1522/2023