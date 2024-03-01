酒駕剷行人路拒捕 警員認2罪候懲

肇事後被停職 曾犯不小心駕駛 去年4月一名男警休班期間駕駛輕型貨車時，其車在旺角剷上行人路，之後揭發該休班警當時涉酒後駕駛，並遭落案起訴。案件昨於西九龍裁判法院再提堂時，被告承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，原面對的拒捕罪則獲控方不提證供起訴。裁判官考慮被告認罪等因素，先為被告索取社會服務令報告，准他保釋至3月26日始作判刑。

47歲被告李雪輝，控罪書上沒有報稱職業，而他現已被警隊停職。據控方指，被告過往有一次不小心駕駛定罪紀錄。被告承認於2023年4月2日，在旺角登打士街近彌敦道交界近燈柱編號E5321，危險駕駛一輛展示登記號碼WT1255的輕型貨車；駕駛該輕型貨車在道路上，而他血液中酒精含量超過法定限制訂明，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克。

同袍揭司機位上睡着 同意案情指，當日凌晨4時許，執法人員發現一輛輕型貨車停泊在行人過路處，被告則在司機位上睡着，執法人員要求被告開門。之後，輕型貨車先後駛前及倒車，撞到交通指示燈。而被告的檢測結果顯示，他每100毫升血液中的酒精含量，不低於70毫克，被告在警誡下承認駕駛前飲過酒。

被告承認此兩罪後，原面對另一項抗拒執行職責的警務人員罪，獲控方不提證供起訴。該控罪指他同日在旺角登打士街37號外，抗拒執行職責的警務人員，即警長2448、警員35052和警員26695。案件編號：WKCC 4028/2023