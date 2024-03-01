騙徒扮投資專家執法人員 2男失1400萬

【本報訊】2023年12月中，有騙徒透過「LinkedIn」聯絡一名60歲男子，騙徒自稱是投資專家，其後雙方透過「WhatsApp」聊天。隨後，騙徒誘騙事主透過從Apple App Store下載的虛假投資應用程式「Eikrt.me」，投資虛擬貨幣泰達幣（USDT）並保證賺錢。

苦主曾數日收逾30萬「投資收益」 事主信以為真，於今年1月5日及6日兩度轉帳共80萬元，至騙徒提供的銀行帳戶藉此充值。後來，他成功從該應用程式中提取了所謂的303,900元投資收益。由於確實收到金錢，事主因此相信該投資程式是真實的，遂不虞有詐繼續投資。事主再於1月13日至2月21日期間，進一步把大約900萬元轉帳至騙徒所提供的10多個銀行帳戶。至2月22日，事主無法從應用程式取回資金，騙徒亦告失聯，懷疑受騙下於2月24日報案求助。

另一名任職會計師的53歲男子，於2023年11月22日接獲一名自稱為內地國家安全人員的騙徒來電，對方指控他因發送有關日本核子污水處理煽動訊息，違反國家安全，事主否認指控，騙徒其後把電話轉給另外兩名騙徒繼續對話。在2023年11月至今年1月期間，事主按照指示新開兩個銀行帳戶，把共逾440萬元透過支票存入該兩個銀行帳戶。事主亦向騙徒提供了銀行帳號和密碼。其後，騙徒要求事主把額外約40萬元的擔保費，轉入一個內地檢察官銀行帳戶證明自己無罪。當事主發現Telegram上的所有訊息都已被刪除，始知自己被騙。