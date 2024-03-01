上海街單位檢35公斤疑貓狗肉 拘4人包括假難民

【本報訊】旺角上海街有人疑以狗、貓作食物，漁護署昨日與食環署和執法部門展開聯合突擊行動，在涉事單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，已安排作化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會檢控涉案人士。漁護署強調，絕不容忍任何以狗肉和貓肉作食用用途，必定嚴肅跟進及執法。

漁護署指，最近接獲報告，懷疑有人於旺角上海街628至632A號樓上一單位內售賣狗肉和貓肉作食物，故昨日採取聯合行動。如有足夠證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第31（1）條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。

另一男同鄉涉偷渡被捕

據了解，人員發現有一名持行街紙的50歲越南籍男子於上址出售狗肉，而有兩男一女（16至43歲）同鄉則在該地點運送菜餚。至昨日中午12時許，人員突擊搜查該單位，並檢獲懷疑冷凍狗肉和貓肉、煮食工具和寫有越南語句的食物菜單，菜單內更列明附有出售狗肉和貓肉，經調查後將該4人拘捕。另外，當時有一名33歲男同鄉到上址找朋友，人員揭發他於上月26日從越南乘卡車偷渡至中國，再乘船至香港，遂將他拘捕並帶走扣查。初步調查顯示，上址單位已營運約6個月並只服務同鄉。