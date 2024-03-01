醫健：職場健康：新修訂《危險品條例》過渡期3‧30屆滿

化學品與各行各業息息相關，新修訂《危險品條例》及其附屬法例已於2022年3月31日生效，使本港危險品的分類、包裝、標記及標籤等規管標準與國際接軌，並進一步完善製造、運送、儲存及使用危險品的發牌制度，平衡安全及實際需要。新例實施後設有24個月過渡期以便業界與公眾做好適應和銜接工作。提一提，過渡期將於今年3月30日屆滿，大家要做好準備啦！

危險品分類：為配合國際標準，新的危險品分類系統參照了《國際海運危險貨物規則》，新管制下的危險品清單擴大至約2,300種，劃分為9類，例如：常用的漂白水（即次氯酸鹽溶液），在新分類下會列為第8類「腐蝕性物質」。

包裝、標記及標籤：新修訂條例訂立全新的危險品包裝、標記及標籤規定。概括而言，危險品需使用適當的包裝，最外層的包裝上須清楚標明其「聯合國編號/香港編號」、「正式運輸名稱或真實名稱」，以及相關的標籤，為業內人士提供正確訊息並讓公眾提高警覺。

豁免量：新修訂的危險品豁免量（指儲存、運送或使用不超過該數量的危險品不須申領危險品牌照）亦有所更新。部分危險品獲給予較大豁免量，例如：油漆物料和乙炔。

消費裝危險品：以小型消費裝形式包裝的指明危險品，以含乙醇的酒精搓手液為例，若其包裝沒有超出新規例訂明之「最大包裝容量」即一公升，便會視作消費裝危險品，可獲豁免運送牌照，以及包裝、標記及標籤的要求。然而在儲存方面，若超過單一種消費裝危險品的豁免量或多於一種的總豁免量便須領取牌照。

職業安全健康局

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