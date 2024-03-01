雙疫夾擊 新冠確診流感致命俱升

【本報訊】農曆新年假期後，本港社區流感及新冠肺炎感染數字回升，近日更呈雙爆發之勢。根據當局最新監測數據，上周（2月18至24日）期內，本港新冠確診率創半年來新高，流感確診率亦連續4周上升，爆發個案的報告比前一周增逾6倍，死亡個案大增逾八成半。

根據衞生防護中心最新監測數據，公共衞生化驗服務處上周收集共8,766個呼吸道樣本中，有1,297個驗出新冠病毒，比率為14.8%，中心指，數據已超越過去半年間所錄得的水平；同期中心還接獲20宗學校及院舍爆發報告，影響人數破百，達106人，均高於前一周。

新冠的嚴重及死亡報告個案樣本分析顯示，JN.1及其後代譜系為最流行的變種病毒株，佔所有分析結果樣本約96%。JN.1已成為本港最流行的變種病毒株，但目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

流感一周26死 增逾85% 至於流感方面，上周收集10,370個呼吸道樣本中，有702個驗出流感病毒，比率為6.77%，已連續4周錄得上升，公院入院率則為0.43（每一萬人口計），比前一周輕微下跌，但仍持續高於0.25的基線水平。中心同期錄得37宗嚴重流感成人個案，當中包括26宗死亡個案，比前一周14宗死亡個案大增逾85%；學校及院舍爆發報告則錄得14宗，比前一周多6倍，受影響人數達71人，亦按周飆升逾7.8倍，本周首4天（25至28日）更錄得26宗爆發報告、共影響119人，數字已超越上周。

中心呼籲市民時刻保持良好個人及環境衞生。