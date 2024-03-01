Tg宣揚刺殺執法者 4男囚16至38月

【本報訊】2022年初有人在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論，討論及策劃暴力行動，包括用利器刺死執法人員等，以及研究購買電槍、弩等攻擊性武器。疑與案有關的4名男子被捕，控以串謀有意圖而傷人及煽動罪等。4人早前在區院認罪，昨被法官練錦鴻判囚16至38個月。法官指眾被告的言論是2019年社會事件的延續，實際上是反政府；又指被告們企圖將2019年社會事件留下的殘餘灰燼，再燃起火頭，欲挑撥同樣對社會不滿的人，破壞已有制度，同歸於盡。

4名認罪被告包括陳思諾（35歲，倉務員）、李浩源（17歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、及蔡啟棉（19歲，學生）。他們均承認於2022年2月8日至5月7日，意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀非法及惡意傷害他人；陳另承認煽動罪；李和黃另承認串謀煽動罪。

研究購買電槍弩 黃另承認管有危險藥物及無牌管有槍械及彈藥罪，指他管有1.98克草狀大麻及內含微量四氫大麻酚的固體、及無牌管有一支弩及3支箭。被指為主腦的陳最終判囚38個月，其餘3人李判囚29個月、黃判囚24個月及蔡判囚16個月。

案情指出，Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，4名被告是成員，被告陳思諾為群組建立人和管理員，他積極地參與討論，期間曾說要殺死有「奴隸思想」的人，建議攻擊之時要「一刀劏頸」等；被告李浩源曾提出製造土製炸彈；被告黃澦羅鼓吹應殺害協助推行防疫措施的公職人員；被告蔡啟棉建議使用小型飛斧「遠攻」，稱欲購買3D打印槍械。執法人員在黃澦羅家中，搜查出涉案毒品、槍械及彈藥。

另外，黃和蔡曾是另一Signal群組和Telegram群組「成就實驗所」成員，表明欲推翻政權，他們因此承認煽動罪。案件編號：DCCC 1016/2022