陳沛敏：黎藉飯盒會 談論時政指示編採

與會者討論後黎一錘定音 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份作供，接受辯方盤問。陳沛敏說，黎智英「好有自己睇法」，「飯盒會」中，黎會下達編採指示，雖然與會者亦會參與討論，但最終都是由黎智英「一錘定音」。

辯方昨向陳沛敏指，黎智英設「飯盒會」，是為了收集不同員工的意見。陳沛敏回應說，她認為黎智英開立此會的原因，更多是想講他的生意理念及談論時政。陳同意，黎智英關注報章內容，冀改善業務，而「飯盒會」前，黎智英會在通訊群組中，問出席者有沒有意見，並為會議定下主題框架。

庭上展示了相關訊息內容，當中顯示黎智英曾說「各位同事，請將我們在報紙雜誌化過程中做了些甚麼，準備有些甚麼想法和意見提出，都請傳到這裏來，請逐一議題傳來，以便我可以逐一作答。」陳沛敏在群組中回覆說「煩請各位星期四午飯前在這裏踴躍提意見」。

指黎自有睇法 有時強勢 辯方續稱，「飯盒會」目的不是讓黎智英下達編採指示。陳對此不太同意，因討論改善業務方法時，難免觸及編採指示，例如論及2019年反修例風波時，黎智英不會指明要訪問某個示威者，但會講及報道方向，謂想知這些人的心聲。黎亦會在「飯盒會」上，表明欲找甚麼類型的人在論壇版寫文，及想找人談論內地隱瞞新冠疫情的事宜。

陳沛敏形容黎智英是個「好有自己睇法嘅人」，如果想講，他會「講多啲」；無興趣討論的就輕輕帶過。而黎智英作為老闆，他在會議上同意了甚麼，他們就會跟進；相反，若黎覺得無需要做的事，他們就不會特別跟進。陳形容黎智英某些時候較強勢，討論過後都是由黎一錘定音。會議後，她或本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，會將黎智英同意的事及會議重點，列出作為紀錄。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點