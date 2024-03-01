全國通八達通卡將推出 可內地320城市搭公交

【本報訊】港人北上消費成風，八達通公司昨表示，今年1月於內地使用八達通銀聯二維碼的支付數字，較去年同期增加4倍，交易額及交易宗數亦升6倍。同時，在剛過去的農曆新年假期，用戶於泰國使用PromptPay的平均消費額，較去年12月服務推出初期增加7倍。該公司又透露，即將推出全國通的八達通卡，方便港人在內地320個城市乘搭公交，最快本月公布詳情。

毋須實名登記 詳情月內公布 港人北上帶動八達通銀聯二維碼使用量急增，八達通行政總裁應天麒表示，今年1月有關用戶的數目是上年同期的4倍，而交易額及交易宗數亦升6倍。據悉，八達通即將於內地推出新實體卡，連接內地「全國一卡通」系統，持卡用戶可在本港及內地乘車，並即時轉換港幣和人民幣結算，毋須實名登記，預計本月公布詳情。

此外，本港轉數快與泰國PromptPay去年12月4日起正式對接，提供跨境二維碼支付互通服務，港人到泰國可用轉數快付款，八達通是參與機構之一。應天麒表示，在剛過去的農曆新年假期，用戶於泰國使用PromptPay的平均消費額，較去年12月服務推出初期大增7倍。八達通產品部總監葉勁生補充，用戶在泰國以八達通錢包消費的行為，不局限於細額交易，亦有中高檔消費，例如光顧當地的米芝蓮餐廳、牙齒保健服務、高球教學服務等，有客戶單筆消費金額高達9,900港元。

上月25日起，八達通的士支付網絡予銀聯、AlipayHK、內地支付寶等二維碼支付平台加入，的士司機在使用商用版八達通App收款時，只須在App內輸入收費金額，乘客可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。八達通營業及市場總監李玉兒表示，自的士支付網絡增加二維碼支付平台後，開戶人數一個月內增加近70%，現有約2.3萬名的士司機開戶，而八達通流動收款機的用量亦增加10%。她又指，自2018年推出商用版八達通App以來，八達通一直豁免的士司機的手續費 ，相關推廣優惠將維持至2025年底。