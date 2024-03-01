東華學院爭升格私大 再變應科大

【本報訊】教育局於2月公布成為應用科學大學的條件，惟必須先取得大學名銜。東華學院指現正循政府《成立私立大學的路線圖》申請升格為大學，亦會「兩條腿走路」，同時研究取得大學名銜後申請成為應科大的可能性，校長陳慧慈透露學院的在學人數、管治及財政等方面均已達到升格為私立大學的標準，目前職業治療學科已取得學科範圍評審資格（PAA），現正積極籌備爭取「理學科」及「社會科學」兩個學科亦取得PAA，目前進度理想，預期將於未來兩年內順利通過審批，目標於25/26學年具備升格成私立大學的資格。

有意進駐北都建校舍 陳慧慈認為，東華學院課程具備「應科大」的特色，有意以附屬成員的身份加入「應用科學大學聯盟」。她指出坊間有人認為應科大是「次一等」的大學，強調事實並非如此，期望可藉聯盟共同進行宣傳推廣，以提升職專教育在社會、家長和學生心目中的地位。

而各間大學先後表示有意進駐北部都會區，陳慧慈表示學院亦已向政府表達意向，積極爭取於「北都大學教育城」興建綜合型新校舍，將包括中西醫結合社區健康中心、研究中心、宿舍、實驗室及體育設施等，以開拓更多教育及研究空間，同時亦會保留現有校舍，服務區內市民，促進整個社區健康。