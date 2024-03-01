故宮館首設圓明園展 皇家園居輝煌重現

逾190件書畫器物 3‧20起登場 香港故宮博物館開館一年半，迄今已接待超過210萬名訪客，該館昨日公布今年展覽安排，本月20日起首個大型特別展覽「圓明園——清代皇家園居文化」將登場，逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等將在港呈獻。分四期設展的「故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」則從年頭精彩到年尾，該展覽從故宮博物院珍藏的繪畫瑰寶中精選了81套（97件）明代人物畫珍品來港展出，當中涵蓋約60名明代畫家的存世作品，當中14套（16件）為國家一級文物，將於本月13日起展出的名作包括王諤《踏雪尋梅圖》、唐寅的《風木圖》等。

香港故宮博物館昨日公布，3月20日至8月12日設展的「圓明園——清代皇家園居文化」，可讓觀展人一覽五代帝王園居理政的圓明園面貌，及皇室人物生活。展覽全面呈現圓明園的面貌，及皇室成員的園居故事和藝文雅趣，讓觀眾對中國園林藝術有更深入的了解。至於「故事新說─故宮博物院藏明代人物畫名品」，現正展出的第一期展覽，名品則有文徵明《蘭亭修禊圖》、唐寅《觀梅圖》、張瀚《宦跡圖》。

紫禁萬象 奠定建築格局 喜歡了解清朝文化的市民還可留意現正展出的「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」與「紫禁一日——清代宮廷生活」。紫禁萬象主要展現清代宮廷器件，清代宮廷深刻影響着現今大眾對紫禁城的印象，奠定了其建築今日的格局、結合滿漢文化、整理保存典籍古物、支持創新工藝，並與世界各地交流。此展覽透過一百多件故宮典藏，介紹清代的紫禁城。紫禁一日則是透過三百多件故宮珍藏的十八世紀精美文物。

「凝土為器——故宮博物院珍藏陶瓷」主題陶瓷展則是香港首次大規模展示故宮陶瓷藏品，有超過一百五十件重點展品既是各時代的精品，當中「淡天青釉筆洗」更是僅存世100餘件，非常罕有。

此外，6月起，博物館會舉辦大型法國服飾特別展覽，展示200多件18世紀至20世紀初精美絕倫的男女服裝、珠寶與飾物，探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係，展覽也特別展示了法國與世界各地在服飾文化方面的聯繫，例如中國絲綢之運用。

香港故宮文化博物館2024年大型展覽