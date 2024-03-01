盲目加稅 團體憂私煙更猖獗

【本報訊】《財政預算案》連續兩年加煙稅，今年每支香煙的稅率上漲0.8元，希望提高控煙效率。長遠煙草政策關注組認為，世界衞生組織75%建議沒有地區針對性，不贊成盲目追求，對新建議感失望，更擔心私煙活動會更猖獗。關注組召集人盧啟律表示，政府需考慮實際情況，如內地、澳門這類鄰近地方的政策差距，否則盲目加稅只會令到私煙猖獗。

盧啟律指出，上一次加稅後市面仍充斥着售價低於或接近煙稅的「老鼠煙」，這類煙的售價僅為30至40元，他質疑當局在沒有評估控煙成效下加稅，是欠缺數據支持。盧啟律預計「老鼠煙」和私煙的問題會在加稅後進一步加劇。

立法會財委會昨討論煙稅問題，議員李鎮強指在當局公布加煙稅後，不少白牌煙和私煙再減少一半價格，問政府會否認為加稅導致更多人買私煙。財金官員指去年加煙稅，吸煙率有輕微下降，指目前煙稅仍未達世衞標準，即零售價75%，目前僅為零售價的70%，日後可能仍會增加。

另一議員黎棟國質疑政府的控煙措施，雖針對跨境私煙和訂購活動有進行執法行動，但去年與前年比對，海關的檢獲個案有增加，但數量則減少40%，而據媒體不同形式的報道，銷售私煙的方式層出不窮，質疑當局執法是否有效。當局則回覆指會督促海關同事加強工作，同時責成衞生部門加強控煙工作。