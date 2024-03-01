撥140億資助創科 否認遜新加坡

【本報訊】新一份預算案提出在創新科技項目投資逾140億元，包括會撥款30億元資助大學、研發機構和企業運用人工智能（AI）等，創新科技及工業局局長孫東形容本港發展創新科技，是要為未來「拚出新血路」。不過，有指本港投放於AI的投資遠遜新加坡，對方比香港多一倍，孫東不認同此說，指今年的撥款只是政府發展AI的多個計劃一部分，香港還有其他的支援計劃，強調力度不遜於新加坡。另外，財經事務及庫務局局長許正宇透露，門檻高達3,000萬元的新資本投資者入境計劃今日起接受申請，投資推廣署稍後會公布詳情。

稱要「拚出新血路」 孫東昨日出席《財政預算案》政策記者會，談到年內推出100億元新型工業加速計劃會「真金白銀」，為本地或來港的指定企業作配對，相關公司出兩元，港府出一元，資助最多可達兩億元。被問及本港財赤嚴重，創科會否面臨困難，孫東強調本港經濟環境愈困難，愈要為未來鋪路。別無選擇之下，本港除了發展金融，高質量的創科亦甚為重要，形容是要「拚出新血路」。

孫又表示，港府時刻檢視創科項目的表現，例如企業對經濟增長及就業職位的貢獻。

談到與深圳接壤的深港科技創新合作區發展備受關注，政府指，香港園區的發展模式暫計劃從西向東，分兩期發展，第一期首3座大樓今年底到明年陸續落成。

至於大灣區的數據聯繫方面，孫東指，相關政策自去年12月推出以來運行暢順，有近100間醫療及銀行企業及機構申請，暫時只限個人數據。當局計劃於今年年中擴至所有領域，又期望未來較敏感的內地商業數據能夠接通河套區，令落戶在該區的企業盡享兩地優勢。不過，河套區仍有隔離設施，需要重新搬遷，當局正制訂相關計劃。