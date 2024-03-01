頻密放煙花麻木 高官拋波旅發局

吸客過夜無招 卸責叫「度好橋」 針對本港經濟疲弱，政府積極刺激消費、振興旅遊和舉辦盛事。有財金官員昨日先後到電台和立法會，就新一份《財政預算案》作出解說和簡報，不少聽眾和議員都質疑每月放煙花的效益，指太過頻密，即使「煙花幾咁燦爛，都有悶嘅一日」，又批評支援措施不足，退稅額減少，憂慮徵收酒店房租稅，不利吸引過夜旅客，呼籲政府三思。當局則認為每月放煙花可促使旅客住多一晚，而酒店房租稅只佔旅客輕微的開支，強調衡量措施的效益應視乎帶動多少人流和生意，事關香港從來不是「鬥平」，重要的是提升服務質素。

指港鬥平無得做 需提升質素 財金官員在電台節目中，就每月放煙花是否太頻密和沒有驚喜的質疑作出回應，指會留待旅發局「度好橋」，放煙花一年雖涉及1,200萬元，但旅發局會物色商業贊助。財金官員指香港從來不是「鬥平」，強調香港要提升服務質素，因此要做不同的項目，不管是煙花、深度遊，要讓市民留港消費也有很多選擇。

在立法會的簡報會中，旅遊界議員姚柏良形容旅遊業目前是拚復甦的階段，然而預算案建議徵收酒店房租稅，業界皆感錯愕，擔心不利吸引過夜旅客。另一議員陳凱欣則指「煙花幾咁燦爛，都有悶嘅一日」，關注如何維持新鮮感及控制開支。又指酒店房租稅同振興旅遊的主張「自相矛盾」，做法或會打擊有意來港的過夜旅客，又問政府能否豁免本地居民酒店房租稅。

徵酒店房租稅 堅持微不足道 有關每月放煙花涉及100萬元的開支，議員陳家珮認為是為數不少的公帑，問到有關活動會否經由盛事統籌協調組完成，指自己早前在討論避風塘的委員會開多次會議都無部門願意出嚟「認頭」，擔心到時放煙花無人願意認頭「令錢唔係用得其所」。議員梁文廣詢問當局，進行煙花匯演可否同時劃出供市民一起放煙花的區域，以加強參與度，讓市民和遊客都成為煙花匯演的一部分，大家都可以盡興而歸，畢竟市民已許多年不能放煙花。

就關於酒店房租稅的提問，財金官員回應指，酒店房租稅是根據酒店房，而不是住客的類別，因此長期居住的住客都要繳交。據旅發局數字，過夜客在港消費7,000多元，當中約2,000元用於住宿，有關稅項只會令旅客增加60元，約少於1%的開銷。認為目前需打造更多良好體驗和旅遊產品，讓旅客感到愉快，而煙花僅為吸引旅客的產品之一，重申不會千篇一律，會提早公布活動時間。至於市民同放煙花的建議，基於安全考慮，現時政府不會接納。