上調政府收費 議員憂陸續有嚟

【本報訊】港府前日公布新一份財政預算案，立法會財委會昨日討論有關事宜。有議員表示擔心政府收費上調將「陸續有嚟」，又質疑日後公共財政的可持續性。政府回應指政府收費都有現行機制處理，將按現行既定機制處理和公布。

早前有政界人士放風指，當局將調高公共服務收費，然而新一份財案中未有提出太多增加收費的政策，議員周文港關注公屋加租，和提升大學學費會否「陸續有嚟」。當局回覆指預算案未有提出大量加費，是因為不論公屋租金，抑或大學學費收費都有現行機制處理，將按既定機制處理和公布，重申並不會因周期赤字要指示增加收費。

指按部就班 不一下子追加幅 另一議員管浩鳴指老年人口增加，交稅人口必然會減少，問到當局將如何處理龐大的醫療和社福開支，「政府嘅財政係咪真係咁樂觀？」當局則回覆指，人口高齡化為全球先進經濟體均面對的挑戰，但是目前要給予時間相關政策局作研究，重申問題「不能迴避」。

另有市民質疑當局為何不徵收紅酒稅，以及收離境稅，相信有助庫房儲錢。當局則回應指，取消紅酒稅是希望發展紅酒業，同時帶動餐飲和旅遊，認為成效不錯，烈酒稅則要待稍後檢討。至於陸路離境稅一事就認為「無謂諗啦」，空路則一直有收。又指公共收費多年無增加，認為一次過追回可能要大幅增加收費，因此僅指示部門檢視，但不強求要一下子追回收費，重申要按部就班顧及市民能力。