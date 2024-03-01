交椅洲人工島填海推遲 惹鋪路退場質疑

【本報訊】政府昨公布原定2025年底開始填海的交椅洲人工島，將會延遲。有市民質疑政府選擇推遲交椅洲人工島填海工程是否受發展商壓力。另有議員質疑當局選擇延遲開展計劃是否為交椅洲填海退場「鋪路」。政府重申，雖然交椅洲填海開展時間上會比原定2025年目標「推遲一啲」，但「一定要做」。

財金官員昨早出席電台節目，遭市民質疑政府揀選優質地段興建公營房屋，認為政府選擇推遲交椅洲人工島填海工程是否受發展商壓力。財金官員解釋社會有意見認為同一區有公屋有豪宅，可以多元性，重申政府有決心令房屋供應充足，過去一段時間土地供應不足令樓價急升，發展北部都會區及在交椅洲填海建屋是兩大確保土地供應項目，政府正全力推進北部都會區，亦正進行交椅洲人工島填海的技術跟進，由於要兼顧政府財政狀況，研究交椅洲人工島融資方案，究竟是發債、公私營合作，還是兩種做法也用，會找財務顧問協助一起研究，又透露有基金向特區政府提出，不如由他們包辦興建人工島，政府不用出錢，但當局要考慮整體社會需要，思考很多細節 。

對於港府推遲交椅洲填海計劃，議員林振昇質疑是否為退場「鋪路」，不過對政府指會檢視工務工程緩急先後表示歡迎。他解釋指因為不少工務小組委員都認為工務工程昴貴和部分必要性存疑，又促政府設定工程開支上限，令議員可以更有目標和清楚共可節省多少金錢。

排優次擋箭 「必定會做」 財金官員回覆指工務工程成本控制重要，所以當局有控制工程成本辦公室審視工程預算，而有關辦公室除控制預算外，亦會提出替代方案節省開支，又承認未來工程開支會是高峰期，「如果唔加以控制都過千億」，如果太多工程同一時間上馬「會令建築成本夾咗上去」，對香港未必有好處，因此有必要排優次，經檢視後工務工程大約開支將維持每年900億，但重申「交椅洲人工填海係必定會做嘅」，而且有不少投資者有興趣。