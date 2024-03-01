後知後覺撤辣 「仲有咩人買樓」

【本報訊】新一份財政預算案全面撤銷樓市「辣招」，即所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。事實上，社會一早已要求政府撤辣，然而當局至今才正式撤銷，有市民坦言政府「後知後覺」，又有市民質疑「啲人（中產）都走晒啦」，「仲有咩人有意買樓」。

經濟差 「中產走晒啦」 面對市民「全面撤辣」的呼聲，港府在去年10月的施政報告中才小修小補提出「減辣」安排，然而樓市未有起色，當局始在4個月後「全面撤辣」。市民黃小姐昨日在電台節目中直言，早前樓市價格大跌令她感到惶恐，甚至無信心外出消費，雖然歡迎當局「撤辣」，但認為政府有「少少後知後覺」。

另一市民姚先生則質疑即使撤辣「樓價唔會升」，因為目前經濟狀況仍然是差，又認為中產「啲人都走晒啦」，質疑「仲有咩人有意買樓」。

財金官員表示，樂見樓市平穩健康發展，政府會密切留意市場情況，如果撤辣後樓市再現炒風，當局隨時可以再度引入辣招，形容「要是因為市場情況轉變又需要引入，隨時可以做」，但在正常情況下，則由市場發展，又籲市民觀察多一段時間，「辣招取消後市場會如何反應，大家不需要過分負面地放大可能性。」