減甜財案人人踩 港府厚顏叫諒解

削退稅 消費券拒派 發債度日紀律崩壞 預算案減甜，中產基層慘，財金官員籲市民諒解，指支援措施有110億元，雖然退稅和退差餉上限較往年少，但都涉及50多億元，另當局又透露今年發債利息達90億元。被問到預算案沒有消費券，退稅又減少，官員指政府研判未來幾年經濟將向好，但重申政府要顧及財政負擔能力。當局預計要到2027/28年度才達收支平衡，至於外界擔心發債會否影響政府財政紀律，當局指今年預算案支援措施已較「輕手」，是否達收支平衡不能只看一、兩年。

政府發表的新一份《財政預算案》，預計本年度綜合赤字為1,016億港元，財政儲備在今年3月31日預計為7,332億元。財金官員昨出席電台節目時聲稱，對未來2027/28年度會有盈餘預算「有信心」，認為目前樓市仍調整中，稍後發展商要補回土地儲備。被問及屆時如果不能達到盈餘是否仍符合《基本法》第107條量入為出的原則，力求收支平衡，避免赤字，以確保公共財政的韌性和可持續性。財金官員指考慮不能單看一至兩年，強調經濟有周期，如果經濟「麻麻哋」，政府過去幾年推出逆周期措施及紓困項目力度大，現時經濟開始改善，支援政策「會忍手啲」。

市民斥思路有問題 憂遺爛攤子 被問及對未來經濟會否過分樂觀，財金官員稱，相信地緣政治挑戰會長期，但美國減息方向確定，而內地經濟亦正「穩中向好」，中東亦正分散投資，相信只要找到方向，做到背靠內地，聯通國際就可以。對於有意見質疑政府以發債應付開支，又指政府發債不作政府開支，而是用作「投資未來」發展基建投資北都，強調借貸比率在國際間仍十分低，借貸比率在2028/29年度僅佔GDP13%。

談到無消費券和退稅會否令市民消費更謹慎，財金官員相信市民是否消費視乎經濟環境和收入狀況，同時視乎市民是否開心「有咩選擇」，既然經濟陸續向好，市民入息有增加，當局亦會提供好玩的地方讓市民留港消費，使消費增加。另一市民張先生指政府目前發債，到還債時間，財金官員任期已完結，質疑何人收拾「爛攤子」。認為其思路有問題。

發債利息支出90億 死撐影響微 就當局在2024/25財政年度將會發債1,200億元，零售債券佔700億元，包括銀色零售債券500億元，以及零售綠色債券及基礎建設債券200億元。財經事務及庫務局昨舉行記者會，局長許正宇透露，2024/25年度涉及發債的利息支出有90億元，佔本地生產總值0.3%，形容對公共財政影響輕微。他提到，債券利率按着市況釐定，發行時會考慮成本，又說最近發售的數碼綠色債券的不同貨幣超額認購二至八倍。

至於政府成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成，連同去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋範疇擴大至可持續金融項目，兩項計劃的合共借款上限將訂為5,000億元，以增加額度調配的靈活性。政府昨向立法會作出根據《借款條例》提交決議案的預告，指將於下月27日在立法會動議有關決議案。