東呼即應：東方舉報 10淫片僅評Ⅱ級不雅 YouTube續廣傳傷風化

放生色情裸露各界驚訝 學者質疑淫審差 美國Google旗下影片分享網站YouTube充斥海量色情淫穢影片，有傷風化。本報繼去年12月21日後，再於上月7及23日兩度致函政府部門舉報YouTube散播色情資訊，涉及的10條淫片內容均有展示性器官，部分更近鏡聚焦陰部，全部無打格仔。但淫褻物品審裁處昨日只將該10條淫片暫評為II級不雅物品，相關淫片仍未下架，任人觀看。各界對淫審處放生YouTube淫片感到驚訝，學者質疑相關評級失當，認為展露性器官的影片應評為III級，禁止傳播。

本報於上月7日檢舉的5條淫片，內容分別涉及一個裸體度假村有多名男女赤裸身體進行各種活動、女性接受陰唇整形手術、男士露出陽具脫陰毛；對裸體感好奇的少男少女玉帛相見，以及女性裸露身體被人在身上塗顏料的派對影片。

包括乳房陰部特寫 全無打格 至於上月23日檢舉的另外5條淫片，內容包括多名女子在鏡頭脫衣至全裸，更會不時自摸身體及張開大腿展示陰部；少女赤裸上身穿乳環的過程，特寫乳房並無打格；有女模特兒拍攝裸照，時而在椅子上張開大腿展示陰部；也有少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去及展示陰部；最後的影片是大特寫女性陰部剃毛過程，期間多次特寫陰部，裸露程度令人咋舌。

評級後仍未下架 平台任觀看 政府部門將該10條淫片送檢。淫褻物品審裁處昨日在報章刊登公告，以上10條淫片全部被暫定評為第II類物品（不雅物品），需採取限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。不過，本報發現即使該批影片已被評級，惟昨日仍未從YouTube平台下架，繼續任人觀看。

即使上述影片部分涉及性器官特寫，以至女性意態撩人等色情畫面，但淫審處仍不將其評為第III類物品，即一律禁止發布的淫褻物品。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人如將任何經審裁處評定為第III類的物品（只在暫定類別下經評定者除外），加以發布、管有以供發布及輸入以供發布，不論該人是否知道該物品已經評定為該類別，均屬犯罪，可處罰款100萬元及監禁3年。但發布第II類物品的罰則較輕，首次定罪可處罰款40萬元及監禁一年，第二次或其後定罪，可處罰款80萬元及監禁一年。

II級不雅 多罰款了事欠阻嚇 曾任淫審處審裁委員達18年的香港教育政策關注社主席張民炳指，以往散播II級不雅物品的案例大多罰款了事，絕少監禁。他指，若有人刻意去用淫片作招徠及影響青少年心智，當局應檢視刑罰的阻嚇性，若判處相關發布人監禁，相信可加大阻嚇作用。至於問題影片要評為第III級的門檻，他指一般涉及直接性交或嚴重性虐待，以至在鏡頭面前砍頭等極端暴力情況。

不過，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，若影片有展露性器官就一定屬III級，正如大多III級電影那樣。他又認為，YouTube片的接觸層面更廣，淫審處只將上述淫片評為II級是不妥當，他質疑審裁委員質素良莠不齊，不排除部分人士沒有以捍衞青少年免受色情物品荼毒為使命，甚或有人本身對色情的態度較開放，與香港人的傳統價值觀不同，故評級與大眾期望出現頗大落差。

10段YouTube色情影片評級結果