水浸眼眉始撤辣 樓市重創救已遲

本港經濟死寂，樓市一沉不起，社會哀鴻遍野，有識之士無不要求港府撤辣挽救經濟。東方傳媒機構早在4年前已呼籲港府全面撤辣，別再將不合時宜的干預措施硬加於自由市場，可惜港府不聽，終於弄致樓市奄奄一息。如今樓價較高位累跌逾兩成，藍籌屋苑紛紛失守，負資產短時間內急增，悲觀情緒瀰漫整個社會，新一份《財政預算案》才施施然全面撤辣，何其拖拉！何其猶豫！水浸眼眉救已遲，港官之無能，從此又可見一斑！

財赤高企 冇米落鑊 差估署最新樓價指數，1月份報306.4點，按月跌1.57%，指數連跌9個月，累跌13.5%，是20年來最長跌浪，創2016年10月後逾7年新低，指數較歷史高位跌23%。去年《施政報告》宣布減辣，但由於力度不足，綁手綁腳，救市作用是零。樓價繼續下挫，交投繼續無力，甚至禍及賣地市場，去年有多達6幅地皮流標，反映連發展商都睇淡後市，拒絕隨政府胡攪下去。

賣地收入佔庫房收入高達兩成，港府頓失支柱，財赤高企，「冇米落鑊」，終於知衰。昨日的預算案公布即日起全面撤辣，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。金管局隨即調整自用住宅物業的按揭成數上限，3,000萬元或以下按揭上限調整至七成，3,500萬元或以上就會調整至六成；非自用住宅物業按揭成數，則由五成調升至六成。

水浸眼眉才悔不當初，向來是港產官僚本色。目前財赤破千億元，儲備只有7千多億元，港府要發債度日，連酒店房租都要徵稅，無所不用其極，加上「明日大嶼」和「北部都會區」同期上馬，財政左支右絀，再不為樓市全面撤辣，樓市只會「死硬」，政府收入只會更加捉襟見肘。

頑石終於點頭，社會對此普遍表示歡迎，但最佳救市時機已過卻是不爭的事實。多間大行和地產業界均感嘆，撤辣實在太遲，只能對樓市跌勢帶來一時的緩和，要重拾升勢，未來一兩年都恐怕難以做到，能夠穩住樓市已經「偷笑」。有投行甚至估計，今年樓價仍會續跌5%至一成，嗚呼哀哉！皆因美國仍未減息，未來一手私人住宅潛在供應高達10.9萬伙，供過於求，樓價根本沒有明顯上升的條件。

救市如救火。東方早於2020年2月，已提出要求全面撤辣，當時由學者到政商界均表示贊同，認為辣招副作用大於作用，窒礙市民上車，應該全撤。特別是去年的減辣不湯不水，試想想，港府唧牙膏式減辣而非全撤，留下太多尾巴，準買家顧慮重重，豈敢貿然入市？結果當然是適得其反，樓市雪上加霜。

東方灼見 港府不聽 事實上，樓市辣招實施已有十餘年，當時是為了壓抑炒風而推出的逆周期措施，屬於權宜之計。過去對壓抑炒風毫無效果，樓價繼續火箭飆升，而隨着美國激進加息，近年樓市逆轉，面臨多重打擊，信心瀕臨崩潰，炒風早已絕迹，港府卻死擁辣招不放，擇惡固執，直到昨日才肯撤銷，堪稱「死牛一邊頸」。

說到底，港官一直信奉「少做少錯、不做不錯」教條，尤其眼見中央強調房住不炒，個人意志欠奉的港官更是不敢輕舉妄動。可以斷言，若非中央最近推出海量打救內房的措施，風向大改，港府敢撤辣才怪。

屋漏偏逢連夜雨。目前香港面對的不只是樓市跌跌不休，更大的問題是股市同樣一池死水。去年《施政報告》宣布下調股票印花稅，惟跟樓市減辣一樣毫無效果，去年更無一家海外公司來港上市。外界預期今次的預算案會再下調股票印花稅，甚至將之取消，但預算案居然隻字不提。如何提升本港股票市場的競爭力和吸引力，港府付之闕如，只知設立有關的小組研究復研究，「交波」港交所探討如何完善上市機制等，擺明拖延和敷衍。這就難怪，連印度都爬了香港頭，取代香港成為全球第四大股票市場。

坐昧先機之兆，必貽後至之誅。回歸至今，香港發展裹足不前，不進則退，近年更被深圳全面超越，連國際金融中心的優勢也無以為繼，不是被嘲為「國際金融中心遺址」，就是被指為「玩完」，根本原因，就是執政者沒有先見之明，做事拖拉，議而不決，決而不行。港人治港淪為庸才治港，別說為香港開創新局是緣木求魚，連守住家業也成奢望。

在財赤高企之下，預算案「走甜」已成定局，消費券成為歷史，其他紓困措施大縮水，民生維艱自不待言。說這份預算案無甚可觀之處，已是相當客氣的評語，怕只怕，遲來的撤辣依然無法振興市道，加上內地經濟不穩，香港未來只會更加悲觀。