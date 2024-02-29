龍七公：追悼宗慶后與追憶改革開放

內地飲品巨頭娃哈哈創始人宗慶后辭世，引發追悼大潮，浙江官方、商界、學界乃至網民，都表達了對這位企業家的敬意和緬懷。宗慶后自80年代白手起家，將娃哈哈打造成為規模第一的國產飲品企業，3次問鼎中國首富。而在很多企業將上市當成「割韭菜」工具的大環境下，宗慶后始終堅持娃哈哈不上市，這從一個側面顯示其行事風格。

回顧宗慶后的發家史，幾乎次次踩住了時代的鼓點，與改革開放同頻共振。從下海創業、鄧小平南巡，到中國「入世」、黃金十年崛起為世界第二大經濟體，他不斷抓住機遇調整商業布局。可以說，宗慶后堪稱是改革開放的時代縮影。而在娃哈哈一步步壯大的進程中，許許多多的中國人也是同一時期改革開放紅利的獲得者，乘着時代的順風車，改善了自己的生活。所以，大眾追悼宗慶后，既是對一位篳路藍縷奮鬥創業、敢闖敢拚創新經營、熱心公益回歸社會的企業家的致敬，更是在追憶曾經的時代和曾經的自己。在那個時代，充滿着對未來的信心和逐夢的激情，人們普遍相信日子會愈來愈好，努力就會成功。

在這種共鳴共情中，也有唏噓感慨。相關的新聞評論區，也被當成了「樹洞」和「哭牆」，傾訴對現實的無奈與迷惘。當前中國經濟面臨嚴峻壓力，諸多行業一蹶不振，中小企業舉步維艱，年輕人失業率高企。原來堅信「知識改變命運」的大學生，如今畢業即失業，對前途無望，「躺平」、「佛系」、「低欲望社會」、「反消費主義」，種種「亞文化」日益成為主流。

以刑化債 開壞先例 而在對資本的多番整肅，對民企的污名化、妖魔化之後，民企噤若寒蟬，不少昔日被年輕人奉為偶像的知名企業家，如落水狗般夾起尾巴，不復逐夢星辰大海的豪情，在日常的憶苦思甜和愛國愛民的表忠聲中，掩飾不安。隨着宗慶后這一代企業家的離去，曾經孕育他們的時代土壤，似乎也逐漸風吹雨打去。公眾緬懷宗慶后，也是在期待一方健康的土壤。

就在宗慶后逝世的同時，貴州六盤水一位女企業家因為向政府討要欠款，而被冠以「尋釁滋事」的罪名刑事拘留，其律師團隊也被抓進監獄。「以刑化債」開創了惡劣先例，較之河北遷西縣「黨政公檢法」一條龍以「誣告」罪抓捕舉報者，有過之而無不及。由於經濟不景氣，房地產衰落，不少地方債務畸高，事實上已經財政破產。而「以刑化債」更是政府公信力和法治的破產，對於民營企業家的信心是摧毀性的打擊。

中國人從來不怕吃苦受累，也不乏幹事創業的夢想。但是，這還遠遠不夠。如果沒有公平、公正、法治的制度環境與社會氛圍，如果「付出就有回報」的樸實原則都得不到尊重，英雄無用武之地，有力使不上、有心不敢幹，那麼任何信心與激情都會被磨蝕耗盡。這是必須警醒的。