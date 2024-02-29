撥亂反正：3萬比300又如何

昨日本欄以《3萬比18萬的意義》為題，講述烏克蘭總統澤連斯基聲稱在剛踏入兩周年的俄烏戰事中，烏軍僅得3.1萬名士兵陣亡，俄軍則有多達18萬人死亡的真偽和實際意義。對於同樣備受國際關注的以巴戰事，雙方的死亡數字差距就更大，是高達100倍的對比。

與俄烏戰事的情況不同，加薩境內現時仍有不少聯合國轄下或其他國際救援組織的獨立人員駐守，也有大量來自世界各地的新聞媒體，所發表的死傷人數估算較客觀可信。根據有關公布，戰事爆發4個多月以來，巴方的死亡數字已升至近3萬人。至於以軍陣亡人數，截至1月中為200多，就算略為上調為300，亦僅為巴方死亡人數的百分之一。

巴方的數字並沒有區分軍人與平民，因為名義上巴勒斯坦根本沒有自己的軍隊，只有哈馬斯等「武裝組織」。對部分以色列政客和右翼分子而言，則所有巴人都是恐怖分子或其線人與支持者，因此難以亦無必要加以區分。而即使將去年底哈馬斯突襲以色列邊境，以及黎巴嫩真主黨空襲造成的平民死傷計算在內，以方死亡人數約為1,500人，是巴人的百分之五。

上述數字印證了巴西總統盧拉所講，以巴戰事是一場完全不對稱的戰爭，甚至應用大屠殺或種族滅絕來形容。若以軍真的攻入人口密集並且已無處可逃的拉法市，因炮火、飢餓及傷病失救而造成的死亡人數，可能還會以倍數方式增加。

拜登聲稱以巴雙方已接近達成停火協議，希望在本周內有好消息。但以色列戰時內閣據報已批准以軍撤走巴人平民及進攻拉法的計劃，以國總理內塔尼亞胡重申不會對美方的要求照單全收，強調哈馬斯必須放棄其不切實際的停火建議。和平之路仍遠。