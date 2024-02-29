橫眉冷看：盡量避免正面交鋒

瑞士日內瓦汽車展覽會，在歐洲享譽甚隆，今年踏入100周年，主辦方本想大事鋪張，舉辦更大規模的展覽。豈料今年的車展，德國汽車廠全數缺席，其他的歐洲車廠也不十分踴躍，只有法國雷諾汽車較積極支持。整個車展的風頭，都給中國的汽車生產商，尤其是比亞迪搶去了。

有媒體記者訪問德國車廠，問他們為甚麼缺席日內瓦汽車展覽會，換來的答案，卻似是而非。他們回應說，現在已經進入網絡時代，車廠要宣傳新產品，方法有很多，不一定要參加汽車展覽會。

實際上，世界走進互聯網年代，已有如許日子，德國車廠都一直熱衷參與展覽。如今恰逢中國汽車崛起，本來是大好機會，可以在車展上跟德國的平治、寶馬汽車同場較量，但德國車廠偏生悉數缺席，還要找個不十分得體的藉口，委實讓人失望。

據業內人士透露，德國車廠並非不重視展覽會，而是不想跟中國汽車一同展出，因為去年不少同類型的車展，只要有中國製的新車在場，風頭都給他們搶去了。部分參觀展覽的客人，本來興致勃勃要去選購歐洲汽車，到場後，眼球都全讓中國的比亞迪、蔚來等汽車奪走了，不少人還臨時改變主意，下訂單買入中國車。很多歐洲車廠平白看着肥水流向別人田，只能氣得直瞪眼。

好些享譽百年的歐洲汽車廠，面對這股中國旋風，都顯得手足無措，他們別無辦法，只能做沙中之蚌，將自己的身體埋起來，不敢面對外面的世界。過去多年來，美國蘋果公司都揚言要製造電動車，卻一直只聞樓梯響，據最新傳聞，該公司可能會放棄計劃。看來愈來愈多的歐美廠商，都愛爭相做蚌。