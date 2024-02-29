筆下風雲：內地全方位搶飯碗

港府宣布，今年第3季起，擴大長者醫療券在大灣區的使用，將新增5間綜合醫院和兩間牙科機構。此舉便利北上定居的港人，也讓長者有多個選擇，當然是好事，但坊間亦擔心港府無法監管，亦無法處理跨境醫療糾紛或醫療事故。

過去相當長的一段時間裏，大家甫聽到內地醫生或醫院，必然想起索要紅包、質素泥沙俱下，對內地睇醫生一事耍手擰頭。但今時不同往日，內地各方面的水平皆不斷提升，現已有愈來愈多港人北上睇病。尤其是牙科服務，香港和深圳相隔一條河，但兩地收費卻是十條街之別。內地洗牙不足二百元人民幣，香港起碼是三幾倍的收費，遑論更複雜的牙科手術是千元和萬元之別。

香港醫療收費貴絕全球，早已不是新聞。由一般西醫到專科醫生，由一般檢查到開刀做手術，收費成千上萬元，普羅大眾實難支付，結果只能湧往公院求診，卻又造成輪候時間過長，病人由小病等到變大病，大病拖到變死症。

港府開拓內地求醫新招的同時，為何不向問題根源入手，限制本港私營醫療收費，或就每類醫療服務收費設置上限？說到底，醫療集團利益根深柢固，港府不少高官也是醫生出身，醫醫相護，官官相護，自不待言。醫生團體議價能力高，對港府施政起左右作用，港府當然不願搬起石頭砸自己的腳，醫護霸權只能無止境延續。然而物極必反。隨着粵港澳大灣區不斷融合，內地醫療水平突飛猛進，加上最現實的收費問題，只會令更多港人或被迫或自願往內地求醫。有求就有供，內地必會不斷完善以迎合需求。若說有朝一日，尊貴的香港醫生被內地醫生搶去飯碗，絕對不足為奇。港人北上消費，又豈止吃喝玩樂而已！