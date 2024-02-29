強詞有理：為何要爭吵

這些年美國到處拉幫結派，強迫其他國家選邊站隊，企圖孤立中國，但顯然力不從心，收效甚微，而且愈來愈令人反感。馬來西亞總理安華日前接受英國傳媒訪問時，嘲諷西方國家日益高漲的中國恐懼症，他指中國是馬來西亞最大貿易夥伴，反問為何要與中國爭吵？「為甚麼我一定要被其中一方束縛？我不認同這種對中國的強烈偏見。」

安華的觀點頗有代表性，除了個別國家之外，絕大多數東盟成員國都拒絕在中美之間選邊站隊。原因很簡單，中國既是東盟鄰居，又是最大貿易夥伴，彼此利益一致，休戚相關，豈是美國挑撥離間所能破壞。過去美國與東盟經貿關係確實十分密切，影響力遠勝中國，但近年來美國整體實力每況愈下，與東盟的經貿規模已無法跟中國相提並論，還有多少國家願意聽其擺布？即使菲律賓小馬可斯政府甘願充當美國棋子，經貿方面也離不開中國，因為美國可以給予菲律賓的東西實在不多。

正如安華指出，「我們是一個在複雜世界掙扎求生的小國，想把重點放在對我們最好的事情上。」說到底，國與國之間只有永恒的利益，美國口惠實不至，既無法為東盟提供太多實際利益，甚至不願提供更多市場准入機會，一味要求對方選邊站隊，充當遏華棋子，純屬一廂情願。前年美國煞費苦心拉攏東盟舉辦了一場峰會，結果僅僅提供1.5億美元援助，成為國際笑柄。當然，老美一向自我感覺良好，也許自己並不覺得可笑。

別說東盟國家不願選邊站隊，被視為美國親密盟友的歐洲大國也各有盤算。法國總統馬克龍一再強調歐洲戰略自主，減少對美國的依賴，以免淪為附庸。相信持這種觀點的歐洲政要大有人在，只是有些人不便明言而已。至於非洲和拉美國家，對選邊站隊更沒有興趣，誰在幫助他們，誰在挑撥離間，他們比任何人更清楚。

畢竟時代不同了，美國將過去對付蘇聯那一套用在中國身上，注定無法得逞。新加坡學者馬凱碩說得對，當年美國在與蘇聯的冷戰中佔上風，是因為歐洲和許多發展中國家如巴西、埃及、巴基斯坦和印尼等都靠向美國；現在中美博弈則不同，絕大多數國家都不願捲入，因為他們都從中國崛起中獲益。美國強迫其他國家選邊站隊，只會適得其反，既令人反感，更暴露自己的虛弱本質。