香港是國際城市，榮衰成敗決定於外來因素，以往成功有些來自偶然，香港只是適逢其會。香港被譽為福地，但這個福地的發展，往往是得益自內地的失誤或災害。不過，自1949年起中國發展從低谷進入大循環的上升期，期間香港亦有分享內地發展的成果，但兩地的關係也因此轉變。中國內地好，香港也好，可香港不可能再獨得內地發展紅利。相反地，內地發展所得的更多留在內地，不盡外流。結果是香港發展放緩，更多的要依靠自身的優勢和努力。這是香港與內地關係上相對優勢的轉變。對外香港回歸，不僅標誌中國復興，同時反映歐美帝國主義的衰落，這個衰落伴隨着中國的強盛。香港歷來依靠歐美，也因而隨着歐美衰落而外部關係轉變，再不能依靠原來歐美帶來的優勢，且優勢已變為劣勢。如此的轉變，在回歸20多年後更為明顯，香港近年經濟停滯因由在此。正是如此，為了維持香港的繁榮，避免衰落成「廢墟」，便要從國際趨勢中尋找新的出路，早作準備。