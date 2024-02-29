粗暴換片致院友截肢 女護理員候懲

【本報訊】大埔一間護老院的女護理員，替一名88歲有認知障礙且行動不便的女院友換尿片時，疑用力過度以致其左邊大腿骨折，最終女院友須截肢。涉事護理員被控一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，她不認罪在區院經審訊後，暫委法官鄭念慈昨裁定被告該罪罪名不成立，但認為被告是鹵莽及罔顧事主有機會受傷而令對方骨折，改為裁定被告一項傷人罪罪成，並先索取被告的感化及社會服務令報告，將她收押至3月13日判刑。

被告劉桂芳（68歲，護理員），被控於2022年3月22日，在大埔廣福道26號大埔大廈（養和護老中心有限公司），意圖使蘇姓女事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。法官裁決指所有控方證人均誠實可靠，弄傷蘇的只有被告一人。據被告於錄影會面紀錄中表示，她當時可能用力過猛而弄傷蘇，法官認為符合因被告鹵莽致蘇骨折情況。

但法官指被告與蘇過往無怨無仇，被告在護老院工作多年無虐老紀錄，認為她沒有意圖令蘇嚴重受傷，故嚴重傷害罪罪名不成立，改為裁定被告傷人罪成。

用力過度 聽到「噗」一聲 控方案情指，現年88歲的蘇姓女事主（下稱蘇），患有認知障礙症，需長期臥床沒有自理能力，由2019年起入住涉案護老院。案發前一天至當日，只有被告與另一護理員當值夜更，被告主要替院友更換尿片及餵食早餐等。當日上午，被告向同事指，蘇稱左腳痛，應帶其去看醫生。接班護理員為蘇沖涼時，發現其左邊大腿腫脹，少許骨頭凸出等，蘇隨即被送院接受治療。醫生診斷出蘇左大腿側面出現細小的撞擊傷口，其後發現有骨折。蘇及後傷口惡化，並於同年4月須進行左膝上截肢手術。被告於案發後翌日被捕，警誡下她承認替蘇換片時，試圖分開蘇的雙腿時，過度用力令蘇頭部撞牆，她亦聽到蘇左大腿「噗」的一聲，像裂開的聲音。法醫根據被告描述，認為蘇骨折可能是被告過度用力造成。案件編號：DCCC 501/2022