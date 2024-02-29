串騙醫保2700萬 前經紀共3人明判刑

【本報訊】一名前保險代理涉嫌與他人串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償，該保險代理更曾自稱患癌，成功使其公司批出賠償。案件涉及10份保單，最終獲批出約2,700萬元賠償。該保險代理等3人其後被廉署起訴，並被控串謀詐騙及偽造等共9罪。3名被告昨於高院承認所有控罪，法官把案件押後至明天判刑。

安排癌患者扮受保人 3名被告依次為王家強（45歲、友邦保險（國際）有限公司前保險代理）、羅俊傑（45歲、司機）及梁偉鍵（42歲、裝修工人）。3人同被控兩項串謀詐騙罪，指他們在2017年10月至2020年12月期間，與其他人一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱羅被診斷患上濾泡性淋巴癌，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據羅購買的兩份保單向他作出賠償。3人均認罪。

王家強另承認4項串謀詐騙罪名及3項偽造罪。控罪指，王連同兩名保單持有人等其他人士一同串謀詐騙友邦保險，即訛稱王患上下咽鱗狀細胞癌、受保人孫艷患上乳癌、受保人廖小伊患上胃腺癌和左卵巢腺癌，從而導致和誘使友邦保險批准4份保單危疾索償申請及作出賠償；偽造3份虛假病假紙，意圖由冒充保單持有人的人士使用而誘使他人接受它們為真的。案件編號：HCCC 182/2023