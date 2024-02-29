非法進口440公斤穿山甲鱗片 中年漢囚4年

【本報訊】男子代他人涉嫌收取內有440公斤、價值約226萬元的穿山甲鱗片，但卻申報為「睫毛膏」的22個進口包裹，被海關人員發現而將他拘捕。涉案52歲男被告洪思典，早前受審後被裁定「串謀在沒有按照法例規定下進口附錄I瀕危物種的標本」及「管有瀕危物種標本」兩罪罪成，昨被區院法官李慶年判囚4年。本案為有史以來，非法進口穿山甲案例中數量最多，判刑最重的一宗。

法官昨判刑指，相關法例要使受保護物種免遭無法修補的傷害，法庭須發出明確訊息，以打擊所有非法捕殺。

歷來最大宗 總值226萬 本案涉及生長在東南亞的穿山甲，屬世界公認的易危或瀕危物種，近年遭大肆捕殺，其所受之傷害可造成不可逆轉的生態災難。根據證供，該440公斤穿山甲鱗片，涉及約1,220隻穿山甲，經考慮下法官認為被告就兩罪適合共判監4年。

控方案情指，海關於2018年12月至2019年1月間，共檢獲4批申報為「睫毛膏」、從馬來西亞砂拉越州詩巫市發貨的包裹，當中卻藏有穿山甲鱗片，送遞地址為達誠報社及某便利店，收貨人是被告。被告在領取包裹後被捕，人員之後發現益豐大廈一個單位內有6個含穿山甲鱗片包裹，所有涉案鱗片共重440公斤、市值約226萬元。

海關有組織罪案調查科調查主任何廷俊指，海關歡迎法庭裁決，並認為判刑反映罪行嚴重性及具阻嚇力。何稱海關會繼續打擊走私瀕危物種活動。案件編號：DCCC 764/2022