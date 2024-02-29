兩賊隧道截劫 搶內地漢360萬元

【本報訊】昨日上午11時許，一名持雙程證姓朱（61歲）內地男子，途經上水馬會道與寶石湖路通往上水圍行人隧道期間，遭兩名穿黑色外套及戴口罩男子從後揮拳施襲，並搶去其內有約360萬元現金和一部約值3,000元手機的背囊，匪徒得逞後向文錦渡路方向逃去。朱男驚魂甫定後，隨即通知居於上水的女婿報案。

執法人員到場在行人隧道內檢獲一個口罩，同時在附近兜截，惜暫無發現歹徒蹤影。朱男臉部受傷，口及胸痛楚，需由救護車送院治理。人員經初步調查後，把案件列作「行劫」。

擬助女婿巨款運澳門賭廳

據悉，昨早8時許，朱的女婿交予他4.4萬元英鎊及4萬美元現金（約75萬港元），着他攜款至尖沙咀重慶大廈一找換店兌換港元，其後找換店再把約285萬港元交予朱，以便他稍後把款項帶至澳門交給一賭廳。詎料，朱乘搭港鐵抵達上水，落車後步行返家時遇劫。由於被劫款項數額巨大，且涉及澳門賭廳，不排除匪徒早已跟蹤事主而伺機下手，甚至懷疑是得悉事主運送款項途徑的熟人所為。