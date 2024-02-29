3南亞匪不足60秒 掠總值612萬名錶

扯開女子掟街道 扑飾櫃擸25隻速逃 本港治安不靖，南亞兵團及童黨連環禍港殃民！3名持械南亞裔匪徒，昨日下午闖入銅鑼灣一地舖錶行，以不足一分鐘時間，揮舞大鐵錘扑爆玻璃飾櫃，掠走25隻總值612萬的名錶，得逞後跳乘接應的私家車逃去。執法人員接報趕至，翻查「天眼」片段及根據途人資料，正追緝4名南亞匪徒及涉案車輛。另外，昨日凌晨4名南亞童黨於油麻地一公園擬偷市民背囊事敗，其中兩名少年落網。

昨日下午2時許，3名南亞裔男子，闖入銅鑼灣富明街2至6號地下一間錶行，揮動大鐵錘扑爆玻璃飾櫃，擸走25隻、總值612萬元的名錶。匪徒得逞後奪門逃走，並跳乘一輛接應的私家車往鵝頸橋方向逃去。店舖姓郭（33歲）男職員驚魂甫定後，隨即報案求助。有男途人以手機拍下相信是匪徒車輛的照片，遂交由接報趕至的執法人員調查。

另一同黨駕駛私家車接走 有店內閉路電視拍下案發經過，顯示一名女子起初在店門前注視店內玻璃飾櫃，未幾開門擬進入店內時，一名戴手套及持棍的黑衣蒙面匪徒衝至，扯開該名女子及把她拉向馬路，女子頓失平衡跌倒，她爬起身後不敢逗留，慌忙衝過對面馬路，有鐵騎士見狀亦開車離開。此時，另兩名蒙面劫匪尾隨衝入錶行，一人手持大鐵錘扑爛玻璃飾櫃，另一人則手持黑色袋，伸手入已被扑毀的玻璃飾櫃掠走多隻手錶。首名進入錶行的劫匪一直頂着店門在旁「睇水」，直至得逞後始全身而退。

執法人員接報趕至，隨即圍封錶行，經初步調查後，相信3名匪徒乘坐由同黨駕駛的私家車到場，犯案後再登乘原車逃去，案件列作「行劫」，正追緝4名南亞裔匪徒及涉案車輛。據遇劫錶行對面涼果店的女職員表示，事發時一名穿黑衫黑褲男子，手持一柄如拳頭般大的鐵錘猛力扑爆錶行玻璃飾櫃，得逞後目睹3名匪徒往波斯富街方向逃跑，並乘坐一輛私家車往禮頓道方向絕塵而去。

4南亞少年圖搶背囊2就擒 另外，昨日凌晨4時許，油麻地一名姓李（45歲）男子，在九龍佐治五世紀念公園獨坐長櫈等待開工，期間4名南亞裔少年及青年現身，其中一人企圖搶去事主擺放於櫈上的一個約值100元背囊，事主見狀緊抓背囊不放，混亂間背囊跌落地上。4名南亞裔歹徒恐東窗事發，遂慌忙奪路逃去，事主奪回背囊後尾隨窮追，期間，一名南亞裔少年曾以一條約一米長木方指嚇事主，李男擔心人身安全，無奈只好報案求助。

執法人員接報趕至，在附近一帶展開兜截，其後分別在油麻地偉晴街36號及文苑街與渡船街交界，截獲兩名俱14歲、懷疑涉案的南亞裔少年。人員經初步調查後，該兩名南亞裔少年涉嫌「企圖盜竊」被捕，其中一人另涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他們已被扣留調查。據悉，二人分別持有「行街紙」及香港身份證。李男沒有受傷亦沒有損失，執法部門正追緝兩名年約14歲及18歲、懷疑涉案的南亞裔男子。