醫健：老有所醫：老友記的激光矯視

在香港很多後生仔女，尤其是運動員、紀律部隊、深近視的人，都會選擇激光矯視去改善度數及視力。而身邊的老友記都很想知道，他們也可以做激光矯視嗎？最近有研究指出，65歲以上的朋友如有視力度數問題，也可以考慮激光矯視去改善度數，而且十分安全。

白內障手術致視力模糊 如果老友記在近5至20年前做過白內障手術，植入了傳統人工晶片，而手術後發現度數有出入，例如剩餘的近視、遠視、散光或老花；又或者病人雙眼度數差別太大，在用眼時容易感到不適；又或在傳統的白內障手術中，只摘除晶體而沒有植入晶片，最後出現視力模糊等狀況。

現在只需要透過詳細的眼睛檢查，繼而知道角膜厚度是否足夠、沒有眼乾或其他眼睛疾病的話，都有機會適合進行激光矯視。研究亦指出65歲以上的朋友，如果不能佩戴隱形眼鏡或覺得戴有框眼鏡不舒服，也可以考慮激光矯視。

激光矯視的優點是準確度高，安全可靠，康復快，但也有其風險，例如術後眼乾，有機會產生少許眩光。但由於整體視力得到改善，生活質素可以提升。

如果市民想了解更多，請聯絡你的眼科專科醫生。

眼科專科醫生源旭

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