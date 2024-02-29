去年重型車意外180宗 24死189重傷

【本報訊】近年本港發生多宗涉及重型車輛的交通意外造成重大人命傷亡，根據運輸及物流局最新臨時數字，去年涉及重型車輛的交通意外共有180宗，包括24宗致命及156宗嚴重，導致213人受傷，其中24人死亡，189人重傷。至於去年共有12,129宗涉及中型、重型貨車和巴士等重型車輛的超速檢控數字，分別有12,102宗定額罰款通知書、27宗傳票，無人被捕。

運輸及物流局局長林世雄昨書面回覆議員謝偉銓的提問時指出，涉及重型車輛的致命及嚴重交通意外宗數，以及當中的死亡及重傷人數在過去10年大致呈下降趨勢。有關交通意外主要涉及駕駛者因素，包括「不專注地駕駛」、「行車時太貼近前面的車輛」、「未能確保乘客安全」、「疏忽地右/左轉」 及「不小心轉換行車線」等。

擬擴強制裝戴安全帶 政府早前獲得立法會交通事務委員會支持，計劃透過修訂法例擴展強制安裝及佩戴安全帶的要求至新登記貨車的後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位；要求裝配可延伸架空結構的車輛安裝過高警示系統，以及要求所有新登記車輛必須裝配符合國際標準的反射鏡等。政府正就修訂細節進一步徵詢業界的意見，並草擬法例，預計今年內向立法會提交修訂建議。執法部門就超速駕駛的罪行進行針對性的執法，除了偵察車速攝影機定期執法，亦會利用雷射槍、流動雷達及安裝於車上的攝錄系統等流動工具進行突擊的執法行動。