小學科學科津貼下月發放 禁用作補習

【本報訊】小學常識科分拆的科學科將於2025/26學年推行，教育局在今年3月，向每間公營及提供本地課程的直資小學，發放35萬元一筆過「開設小學科學科津貼」，以支援學校開科，其中用作採購相關教材及教學輔助設備等的開支總額，最多佔15萬元。教育局通函指，學校可因應校情和發展需要運用津貼，如添置教具、改善設施等，聘用教學助理助教師籌劃開科。不過，部分項目則被視為不恰當運用津貼，包括資助學生參加以學業成績為本的活動，如功課輔導。