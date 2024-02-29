停招本科生 浸大：無意撤教育學系

【本報訊】教資會數據顯示，8間資助大學教育科的離職率升幅最高，上學年升至14.22%，離職人數由14人增至32人，以浸會大學的離職率比例最高，17名教育科教員中有7人離任，比率逾四成。近日有消息指浸會大學將停辦教育學系，惟浸大周二（27日）回覆傳媒查詢時否認消息，強調校方無意解散教育學系，但為配合當局政策，上學年起已停止招收教師教育本科課程的學生，集中資源開辦「學位教師教育文憑課程」（PGDE）及相關碩士課程。