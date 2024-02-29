停招本科生 浸大：無意撤教育學系
【本報訊】教資會數據顯示，8間資助大學教育科的離職率升幅最高，上學年升至14.22%，離職人數由14人增至32人，以浸會大學的離職率比例最高，17名教育科教員中有7人離任，比率逾四成。近日有消息指浸會大學將停辦教育學系，惟浸大周二（27日）回覆傳媒查詢時否認消息，強調校方無意解散教育學系，但為配合當局政策，上學年起已停止招收教師教育本科課程的學生，集中資源開辦「學位教師教育文憑課程」（PGDE）及相關碩士課程。
浸大指，政府現時會按照本港的人力資源需求，每3年為各大學制訂教師教育課程的本科學額。為配合當局政策，浸大於2022/23學年起，停止招收教師教育本科課程的學生，集中資源開辦「學位教師教育文憑課程」（PGDE）以及相關的碩士課程，以配合本港的師資培訓需要。
8大當中離職率最高
至於教育科上學年有7人離職，在整體17名教員中比例超過四成，為8大各學科當中最高，浸大表示，教育學系於2022/23學年有多名員工相繼退休，學系現已按照教學、研究及其最新發展需要填補空缺，重申校方無意解散教育學系。
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