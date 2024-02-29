灣仔暴動 4男押至3‧20判刑

【本報訊】2019年大批示威者於港島區灣仔一帶聚集，期間有人堵路及縱火等。執法人員其後拘捕多人，其中11人被控暴動及管有物品意圖摧毀財產等罪，並交往區院處理。案件開審前，其中6人承認暴動罪，另一人則承認管有物品罪，餘下4人則否認控罪。案件經早前開審後，法官姚勳智昨裁定該4人的暴動罪均罪成，先替被告提取背景報告，被告還押至3月20日判刑。而承認管有物品罪的被告，則提取社會服務令報告，同於當日判刑但准保釋。

涉案11名男被告依次為譚旭輝、梁家樂、蘇亮燊、高俊、李良圖、司徒澤朗、盧梓泓、胡景皓、袁碩、梁光宗及蔡天龍（21至34歲）。首10名被告同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日在金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶，連同其他人士參與暴動。蔡則被控一項管有物品罪，指他於同日在灣仔盧押道保管或控制一條六角匙，意圖用以摧毀或損壞屬於他人財產。除梁家樂、蘇亮燊、李良圖及胡景皓否認暴動罪外，其餘被告均認罪。梁家樂另外否認一項阻差辦公罪，指他同日在皇后大道東83號外，故意阻撓正當執行職務的警員18173，經審訊後昨獲脫罪。

官指裝束裝備非途人 法官就不認罪的4人作裁決指，不接納4人解釋指沒有參與暴動，並從他們被捕位置及情況，以及各人的裝束及裝備作推論，認為他們有參與暴動。法官亦認為他們並非路過的途人，而是有備而來，藉出現於現場為示威者壯大聲勢，故此裁定暴動罪成；控方案情指，「民間人權陣線」於案發當日舉辦遊行，惟獲執法部門發出反對通知書，但仍有大批示威者在港島非法集結。當日下午約5時，有示威者堵路、縱火及組成傘陣，最終演變成暴動。執法人員及後使用催淚彈、布袋彈及水炮車等驅散示威者，並追捕四散逃跑的示威者，11名被告均於當日在現場附近被捕。案件編號：DCCC 530/2022