「香港監察」受黎重視 陳沛敏：刊新聞稿不能推辭

黎還押後指示CEO 自己新聞勿大做 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供，接受辯方盤問。陳稱，黎智英很重視英國人權組織「香港監察」，不時把該組織的新聞稿轉發給她，她會視之為指示需要刊登，不可推卻。庭上披露，黎智英被還押後，曾向壹傳媒前行政總裁張劍虹說，不要把他的新聞「做太大」。

陳沛敏接受盤問時指，黎智英知道英國人權組織「香港監察」有她的聯絡方法，但仍會把組織新聞稿轉發給她。以她理解，黎作為老闆，轉發新聞稿是想推薦刊登，她不能推卻。法官問她，有沒有可能黎的舉動並非指示，這僅屬她的感受？陳稱可能性不大，因黎其實可以叫對方直接把資料傳給記者或編輯，毋須轉發內容，又認為黎智英很重視英國人權組織「香港監察」及其始創人羅傑斯的東西。陳承認，沒有聽過黎智英主張港獨，也不記得黎是否曾明言反對港獨。

對於黎智英曾轉發李永達的建議，黎並稱「回來請與我傾吓」，陳沛敏坦言，既然黎智英親自提出，她很難置之不理，她視之為要執行。陳另舉例，黎智英就美國大選及7月1日衝擊立法會事件所提的意見，她覺得也是指示。就着2019年8月31日太子站事件，《蘋果》翌日頭版報道，題為（速龍無差別毆市民）。

陳沛敏指，事發時她不在公司，她透過社交媒體等渠道得知事件。當晚同事有跟她討論，她同意把新聞放在頭版。至於標題方面，她沒有表示異議，但強調依賴報館同事起題，因對方才知整篇報道內容。

陳沛敏確認，2019年3月起，梁振英會將在《蘋果》落廣告的公司名，放到個人Facebook帳戶上，試圖游說他人不要在《蘋果》落廣告。因為此事，《蘋果》廣告收入下降，但她不知下降幅度。

指同事不會改動黎的文章 另外，陳沛敏同意，國安法生效後，《蘋果》有採取行動避免違法，包括下架部分黎智英訪談節目。辯方說，黎智英沒有指示她做出可被視作違反國安法的事情，陳說「可以咁講」，但表示同事有登黎的專欄文章，而他們基本上不會改動黎的文章。

辯方播放一段短片，顯示2020年5月，黎智英在壹傳媒大樓向員工，就《蘋果》成立25周年發表演說，黎稱「無人逼你哋點樣去做，無人會叫你哋點樣去做，無人逼你做烈士」。陳沛敏昨日說，黎智英的說法很空泛，意思是「喺呢度返工都係自己嘅決定」。

辯方另展示本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹在黎智英還押後，傳給陳沛敏的訊息，張稱「老闆說，不要把他新聞做太大，我說已經沒有」、「我問他（黎智英）有甚麼跟同事和讀者說 1.不用擔心我 2.對我來說，係進化。有機會定落嚟睇吓書。3.亂世，仍然要往前行」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點