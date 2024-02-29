電動車「一換一」延長2年 寬減額削40%

【本報訊】電動車首次登記稅寬減額將大縮水！財政預算案建議延長今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減安排兩年，至2026年3月底，但寬減額將在4月起下調40%，其中「一換一」的首次登記稅寬減額的上限將由最多28.75萬元縮至17.25萬元；一般電動車的寬免額上限由最多9.75萬元縮至5.85萬元；但根據能者多付的原則，超過50萬元電動車的寬免將取消。不過，新車在4月前落地仍能享受舊優惠。

新車4月前落地享舊優惠 政府指新的電動私家車首次登記稅寬減安排將在4月實施。現時距離新安排仍有約一個月，環境及生態局表示，會實施「過渡安排」，昨日或之前已訂購的電動私家車，即使並未於新安排前辦理首次登記，車主可在明年2月底前向運輸署提交證明文件申請，該署會核實批准其按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，變相昨日買車能獲較高寬減。

對於為何作出相關調整，政府指現時車價下調和車款選擇增加等因素下，因此縮減寬減額。消息人士補充，現時政府財政能力有限，最大市場佔有率品牌的車價「跌了不少」，國產品牌的車價亦甚廉，認為寬免縮減後，車主仍可獲逾10萬元優惠，「已不是小數目」。

汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，理解政府財赤下，寬減要「縮水」，但至少延長計劃能維持一定電動車吸引力「可以接受」。他教路車主購入不超過30萬元的電動車，例如不少國產電動車，經計算後仍享有全額稅務寬減，但車價較高、市佔最大的品牌在新安排下較不利，或要考慮薄利多銷的銷售模式。