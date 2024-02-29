航運業 綠色能源加注中心 行動綱領年內出爐

【本報訊】航運業綠色轉型市場潛力龐大，當局撥款約6,500萬元，向符合指定國際減碳標準的本港註冊船舶提供優惠措施，並計劃將本港打造成航運綠色能源加注中心，預計年內公布相關行動綱領。另外，當局已就可持續航空燃料（SAF）的發展趨勢展開顧問研究，預計第3季完成。

撥6500萬供船舶優惠

財政預算案指，海事處計劃向在國際海事組織（IMO）制訂的國際減碳標準中獲得高評級的本港註冊船舶，提供優惠措施，涉約6,500萬元撥款。運輸及物流局亦正聯同環境及生態局和其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，把香港打造成航運綠色能源加注中心。