航運業 綠色能源加注中心 行動綱領年內出爐
【本報訊】航運業綠色轉型市場潛力龐大，當局撥款約6,500萬元，向符合指定國際減碳標準的本港註冊船舶提供優惠措施，並計劃將本港打造成航運綠色能源加注中心，預計年內公布相關行動綱領。另外，當局已就可持續航空燃料（SAF）的發展趨勢展開顧問研究，預計第3季完成。
撥6500萬供船舶優惠
財政預算案指，海事處計劃向在國際海事組織（IMO）制訂的國際減碳標準中獲得高評級的本港註冊船舶，提供優惠措施，涉約6,500萬元撥款。運輸及物流局亦正聯同環境及生態局和其他相關部門，就為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注開展可行性研究，預計將於今年內公布行動綱領，把香港打造成航運綠色能源加注中心。
預算案又指，正致力將香港國際機場打造為「綠色機場」，機管局正與相關政府部門研究，簡化運送及儲存可持續航空燃料的審批程序，以便利更多航空公司在本港使用。此外，機管局最近已展開顧問研究，了解全球SAF發展趨勢，並從政策措施、基礎設施等層面提出建議，預計第3季完成研究。
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