配合數碼港AI超算中心 30億公帑力谷科研突破

【本報訊】數碼港正設立人工智能超算中心，首階段設施最快今年內投入服務。《財政預算案》宣布，撥款30億元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破。消息人士表示，相關資助計劃將配合超算中心啟用同步推出；當局將設置獨立審批委員會，成員包括政府及業界代表等，根據不同機構訂立資助模式，例如初創或大學會比企業有更高的資助額等。

計劃為期3年 消息人士表示，發展人工智能模型需要以算力支持，算力中心為必要基建，惟現時香港沒有高水平算力供應。一些院校底有小型超算設施，但算力較低，須花較長時間去運算，或要到內地購買算力。不過，內地需求大，往往需要「排隊」，而且數據離港會拖慢傳輸速度，亦可構成私隱問題，加上數碼港有龍頭人工智能公司進駐，故有必要建立本地算力中心應對需求。消息人士表示，人工智能超算中心的算力定價，將由數碼港釐定，相關細節仍在商討當中，屆時數碼港將自負盈虧。

數碼港表示，會全力配合政府施政，預計人工智能超算中心最快可於2026年初，提供每秒浮點運算3,000千萬億次的算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。有關設施將提升香港在不同科研及應用領域，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等的研發能力，同時吸引海內外初創企業及科研人才來港，助力香港發揮基礎科研及國際化的優勢。