新型工業 100億推加速計劃 設輸入人才配額

實報實銷方式 每家企業最多獲2億 本港缺乏經濟火車頭，《財政預算案》宣布多項創科大計，包括投放100億元設立新型工業加速計劃；推出「科技人才入境計劃」，每間獲批公司將有5個名額；又撥60億元，資助本地大學跟海內外機構合設生命健康研發院，另撥20億元支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，並計劃最快今年內，推出河套香港園區發展白皮書；另向8大資助技術轉移的資金，增加一倍至1,600萬元。

預算案提到，政府將於今年內推出100億元的「新型工業加速計劃」，為從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，以1（政府）：2（公司）的配對形式，提供每家企業最多兩億元的資助；申請企業亦須在港投資不少於兩億元。同時，參與加速計劃的企業，可在「科技人才入境計劃」下，以先導形式聘用小量非本地技術人員。

消息人士預計，加速計劃將於5年內，資助50至100間從事相關產業領域的企業，預計首年會有10至20間企業申請；申請加速計劃的企業，需於3年內，在智能生產設施相關方面，投資不少於兩億元，包括購買機器、安裝機器及聘請技術顧問等開支，企業將以實報實銷的方式獲資助。消息人士透露，透過加速計劃，每間公司將獲5個輸入人才配額，其工作必須與智能生產設備有關，加速計劃不設總入境人數上限。

資助大學建生命健康研究院 生命健康科技方面，去年預算案預留100億元推動生命健康科技發展，當局計劃動用當中的60億元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化。消息人士表示，研發院會設審批小組，成員由政府人員及相關專家組成，以審批項目是否具可持續性，其中項目必須是跨院校及跨學科。消息人士又指，研發院資助項目的年期較長，至少達10年，期望項目具有可持續性，於資助年期完結後仍然可繼續運作，形式可以是出售專利或商業合作。

此外，政府將在港深創科園設立「生命健康創新科研中心InnoLife Healthtech Hub」，並從預留的100億元撥出20億元，支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，另外亦會撥款兩億元，在園區為生命健康科技的初創企業，提供孵化、加速計劃等支援。消息人士認為，香港在生命科學方面有優勢，而現時「InnoHK」在香港科學園亦已穩定運作，故期望引進河套區，透過提供更多的配套及更好的條件「做大做闊」。同時，當局正加緊起草「河套香港園區發展白皮書」，目標是今年內發布。消息人士指，白皮書初步內容將就香港園區的定位、功能、軟硬件配套等作說明，最快年尾發表。

撥款20億撐InnoHK進駐河套 當局又宣布，由2024/25年度起，每年向8所資助大學的技術轉移處，各提供不超過1,600萬元資助，較現有資助的800萬元，增加一倍。消息人士指，相關資助以實報實銷的方式批出，現時每年800萬元的資助，只能補貼技術轉移處兩至三成的開支；根據過往數年的經驗，各院校有關專利方面的申請大增，院校亦能從中獲利，當局期望透過增加撥款，加速科研商業化的進程。