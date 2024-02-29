長者社區券增至1.1萬張 院舍照顧券加碼至5000張

【本報訊】預算案「派糖」大縮水下，針對弱勢的福利亦只輕微着墨，包括分別增加1,000張長者社區照顧服務券（社區券）、院舍照顧服務券（院舍券），以及向領綜援的殘疾人士提供500元就業津貼，合共涉及開支約24.7億元。

社區券自去年9月起恒常化及容許用以租用輔助科技產品，預算案提出2024/25年度社區券將增至1.1萬張，涉及全年開支約9億元。去年4月起恒常化的院舍券亦會在今年第二季增至5,000張，涉及的全年開支約14.4億元。

領綜援在職殘疾 月獲$500津貼 消息人士透露，社區券將分兩階段增加，下年度先由多1,000張，至1.1萬張，2025/26年度再增至1.2萬張，長者可用券租用樂齡科技產品，例如多功能輪椅，或針對認知障礙的防走失工具。院舍券的數量亦增加約1,000張。

另港府會透過關愛基金撥款約1.3億元，由今年第3季起試行向6,800名領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼，為期3年。消息人士提到，殘疾人士現時已有綜援及殘疾津貼，但有團體反映不少殘疾人士希望就業「找到自己的價值」，因此採納建議提供津貼誘因鼓勵就業。

港府今年起分階段增設10所資助獨立幼兒中心，目標是3年內提供額外近900個日間照顧名額。另在今年起分階段擴展學前兒童課餘託管至全港各區，服務名額亦將於3年內增至近1,200個。據了解，託管服務中心將由現時的16間增至28間，料名額由672個增至1,176個，增幅達75%。