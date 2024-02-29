用者自付 下學年不代繳DSE考試費

【本報訊】港府過去6年為香港中學文憑試（DSE）學校考生代繳考試費，但近年當局財困，昨日公布的最新一份財政預算案中未有再提及該項措施，即2024/25學年的DSE考生將需自行繳交考試費。消息人士解釋，有關決定考慮到港府整體財政狀況及用者自付原則等不同因素，每年亦會檢討。

大學學費 研分階段增加 當局早前指會檢討用者自付的服務收費，一直有傳27年未有增加的大學學費將有所調整，雖然今次預算案未有提及，但消息人士指教資會將與八大商討有關調整，會以現時經濟環境、上次加學費的時間等作考慮，提及過往當局以收回學生單位成本的18%為目標，惟多年未加學費但成本持續上升的情況下，現時每年八大學費42,100元只能回收約13%的成本。消息人士又指，以18%收回成本率為目標是考慮方案之一，或考慮分階段加至目標水平。

預算案又交代，2024至25年度教育開支預算為1,157億元，佔港府開支總額預算的14.9%，較上年度增加2%。本年度有2,100萬元會用於為修讀「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）下的應用學位課程的全日制學生提供額外資助，涉及實驗課程增加8,000元，至87,770元，不涉及實驗的課程亦增加5,000元至50,810元。另外，1,700萬元則用於向八大提供額外資助，以增加香港博士研究生獎學金計劃名額，由每年300個增至400個。

當局亦預留6.8億元，支持職業訓練局加強推廣職業專才教育的工作，當中有包括將現有的「職學僱主評核先導計劃」及「兼讀制專業課程學生資助試行計劃」延長5年。另外，當局指已預留一億元啟動資金協助自資專上院校成立「應用科學大學聯盟」，共同進行宣傳推廣，提升職專教育的地位。