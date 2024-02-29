煙稅連續2年上調 打擊私煙力度小

零售價$94 稱加強戒除誘因 新一份財政預算案連續第二年加煙稅，建議即時將每支煙的稅款調高8角，消息人士指加幅為31.92%，每支煙由2.5元加至3.3元，以市面常見香煙一盒20支計算，每包加16元，增加煙稅後，每包煙的平均零售價約為94元，其中66.12元為稅款，另外亦會按同等比例，提高其他煙草產品的稅率。

煙稅$66 佔比逾7成 本港衞生官員表示，增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，消息人士指出，每包煙的煙稅由50元加至66元，佔比約71%，正逐步邁向世界衞生組織建議的75%水平，從而加強戒煙誘因，以保障公眾健康，日後亦會大力打擊私煙，同時加強戒煙服務以及宣傳教育。

而今年已是連續第二年加煙稅，去年煙稅增加30%，每支香煙提高6角，今年的升幅與去年相若。消息人士續稱，煙稅屬工具，用意也在於增加吸煙成本，令公眾減少吸煙，節省吸煙帶來各類病症的醫療成本；又指世衞建議的75%亦非硬指標，將視乎成效決定未來會否恒常加煙稅。

報販嘆扼殺生存空間 全港報販大聯盟及香港報販協會認為，政府罔顧私煙橫行的現實增加煙草稅，對此感到非常遺憾，指出去年大幅增加煙草稅後，平價的非法「老鼠煙」充斥市面，認為有關情況反映了加煙稅，非但未令市民減低對煙草產品的需求，更令從事非法貿易的不法之徒有機可乘。協會又指出，受私煙影響，報檔過去一年的整體生意大跌至少五成，扼殺生存空間，倡議政府立即增撥資源，加強打擊非法私煙，置於控煙工作的首位。

長遠煙草政策關注組亦指出，非法私煙已經普及化，認為不宜再推行任何會助長黑市私煙買賣的政策措施，對加煙稅的決定表示遺憾及失望，又認為世衞的建議只屬普遍建議，不同地區應顧及當地實際情況而決定煙稅。組織續指現時內地及澳門的香煙零售價，分別約為25元及50元，很可能會加劇非法走私香煙的問題。