海濱設輕食售賣機 盼帶動人流

【本報訊】為吸引更多旅客發展旅遊業，政府昨日在《財政預算案》宣布，計劃善用和優化海濱資源，包括引入類似內地無人商店的「潮流輕食飲品智能售賣點」，供遊人購買小食飲品等，以增加維港兩岸海濱的人流，而此商店初步先設兩間，分別位於灣仔北及九龍東，預料會在今年年中陸續引入。

休憩用地引入臨時攤檔 政府消息人士表示，早前接獲意見，因應維港兩岸的海濱花園較少有小食飲品等提供，故希望有更多類似零售商店，以優化海濱體驗。當局在考慮後決定加設兩個「潮流輕食飲品智能售賣點」，該兩間店舖會放置各種自動販賣機，或會出售沙冰、雪糕等小食，而外面則會加上特色外觀以及節日裝飾等，販賣機會以招標形式引入。

此外，位於西營盤東邊街北休憩用地海濱花園，及東區走廊下方行人板道海濱長廊，政府也會加入特色餐飲設施，以及引入定期臨時攤檔（pop-up store）、小食亭或餐廳等，以增加人流，因應項目完工時間，預計會在未來一至兩年提供。而早前曾公布計劃發展的紅館以南用地及灣仔北會展站上蓋，長遠亦會引入餐飲零售業，以美化海濱。