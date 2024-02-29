一場燒近百萬 煙火無人機攝時間

【本報訊】《財政預算案》建議增撥10.95億元推出新活動吸引旅客，在維港每月舉辦煙火和無人機表演，並會改造「幻彩詠香江」等，另會在維港海濱引入餐飲、零售及娛樂等商業設施。消息指，煙火及無人機匯演僅在新「幻彩詠香江」推出前「攝時間」，規模較細，料在今年第二季推出。業界估計一場少過100萬元，是大型煙花二十分之一成本。

每月上演 替工「幻彩詠香江」 港府昨表示，去年灣仔及西九文化區的特別水上煙火匯演深受歡迎，建議利用維港夜空作背景，每月舉辦煙火和無人機表演。消息人士透露，「幻彩詠香江」正進行檢討，料明年推出新版本，期間加入煙火和無人機表演作新噱頭吸客，但規模不會似除夕煙花等盛大，只會與兩次特別煙火匯演相似，具體規模需「睇餸食飯」，旅發局正籌備，爭取在今年第二季推出。旅發局補充，未來3年的重新打造的「幻彩詠香江」料花約3.54億元，當中明年度先運用約1.15億元。

另外，旅遊事務署將在未來數年繼續推行創意文旅藝術品牌項目，包括「西貢海藝術節」，透過藝術連結島嶼，令旅客欣賞及體驗西貢海的自然風貌、歷史、文化及古蹟；旅發局會推動以「城市漫步」等深度遊，亦會針對年輕客群喜好，推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。該局亦會花約1.76億元，在西安、青島宣傳本港等。

針對本港零售、餐飲商戶被批態度差，旅發局將會調整「優質旅遊服務」計劃，並花約1.02億元推出新一輪的宣傳，包括「真人show」節目和嘉獎表現傑出的服務業前線員工。據悉，當局打算與電視台合作炮製節目，期望鼓勵全港人發揮好客之道。