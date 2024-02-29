復徵酒店房租稅 「僅幾十蚊」當理據

過夜客已稀少 開源胡亂出招 業界硬食苦叫 旅客大呻香港酒店貴，除夕煙花後趕回內地「塞爆」上水候車，都不選擇在港留宿；港府則出盡法寶谷旅遊，為求「開源」而亂出招，宣布明年恢復徵收3%酒店房租稅，預計收入每年增約11億元。消息人士料稅項僅約51元，只佔過夜旅客在港消費額少於1%，「無人為嗰幾十蚊唔嚟香港」，而房間不足10間的酒店賓館將不受影響，變相只有317間酒店及188間賓館，合共約9萬間房受影響。有酒店業人士料中小企或「硬食」稅項，又指業界疫後復甦至明年不足兩年，質疑「係咪真係要咁急收錢呢？」

稅率3% 料年收11億 預算案建議在明年元旦起恢復酒店房租稅，消息人士表示，本港自1966年已開徵酒店房租稅，至2008年才暫停收稅。復收房租稅後，稅率會維持暫停前的3%。消息人士表示，提供住宿服務的酒店及旅館都要徵收，包括時鐘酒店，而目前335間酒店、1,579間賓館之中，有18間酒店和1,391間賓館，因房間數目不足10間或由非謀利團體經營，而不需繳交房租稅。

消息人士相信，徵稅可為政府提供穩定收入之餘，對市民的影響亦輕徵，又指過夜旅客人均消費約6,900元，當中約1,700元為入住開支，料復徵的稅項僅約51元，形容只佔旅客的消費額1%影響輕微，旅客不會因多付3%而減少來港意欲，又料較多西安、青島個人遊旅客會在港過夜，酒店業仍有利可圖。他們又指，港府未來會投資約12億元在推廣旅遊業及宣傳香港等，而房租稅收料約11億元，形容不動搖港府推動旅遊業的決心。

支持旅業 背道而馳 不過，有經營酒店的旅遊促進會總幹事崔定邦指出，酒店業界自去年通關後開始復甦，至明年不足兩年，認為目前復徵酒店房租稅會打擊業界，尤其專門接待旅行團的中小型酒店，在旅遊淡季競爭激烈下，難轉嫁成本予旅行社或旅客，變相酒店需「硬食」稅項。他續指，理解當局需開源，但指現徵稅「過急」，看似與支持旅遊業的方向背道而馳。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則指房租稅相較其他國家及地區稅率不高，而預計所收的稅項與政府投放在推廣旅遊業的開支相若，較關心相關的投資能否帶來更佳的效應及回報。消息指，內地、澳門、日韓及泰國亦有徵收同類稅項，其中內地有關增值稅稅率為6%、南韓則為10%。