未提籃球博彩 將繼續觀察

【本報訊】財赤嚴重，有議員早前建議開拓籃球博彩，以打擊非法外圍，並從而增加政府博彩稅收入。然而在新一份財政預算案當中，政府沒有提出有關項目，有政府消息人士解釋，指當局在考慮新增賭博項目時，會考慮社會對該項目是否有持續而龐大的需求，雖然現階段未有增加，但會持續觀察。

稱不鼓勵賭博

提出增加籃球投注項目的議員劉國勳早前在社交平台表示，香港經濟復甦未如預期，香港必須找到新的開源方法應對未來挑戰，而每年約有1,000億元投入非法賭博，建議「有王管」規範賭博。政府消息人士解釋重申，當局不鼓勵賭博，目前有小量合法賭博途徑是為滿足社會需求，政府在考慮新增賭博項目時，會考慮社會是否有持續而龐大的需求、在加大執法下，是否亦不能阻止非法投注，及社會是否支持等一系列因素，強調當局會持續觀察情況決定相關安排。