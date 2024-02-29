來年經濟實質增長最多3.5%

【本報訊】令人失望的2023年過去，新一份預算案估計，去年全年經濟增長3.2%，今年的經濟增長則仍然較緩慢，預測全年實質增長介乎2.5%至3.5%之間，整體通脹預期則為2.4%。前瞻未來5年，當局發表的中期預測指，2025年至2028年間本港實質經濟增長平均每年為3.2%。

通脹料2.4% 政府解釋今年經濟增長3.2%，指受到地緣政治及需求比較疲弱影響，出口依然疲弱，下跌了10%，但去年全面通關，全年有3,000多萬旅客來港，故旅遊服務輸出上升了21%。本地消費亦是去年經濟增長的主要動力，展望2024年，政府指外圍環境仍然複雜多變，面對地緣政治的挑戰仍然很大息口仍然高，因此外圍需求未能完全恢復，估計今年出口表現仍然受壓，今年經濟增長估計為2.5%至3.5%之間。

當局又指，今年外圍環境仍然較複雜，地緣政治局勢緊張，繼續影響國際貿易及資金流向，也可能對環球供應鏈造成干擾。金融市場在過去兩年大幅收緊，對各經濟體的增長速度造成一定影響。不過，今年美國及歐洲的利率被看好將逐步回落，加上內地力求推動高質量發展，國家的各項振興經濟政策將陸續發揮效用，預料今年內地經濟將錄得平穩增長，對本港有一定利好作用。