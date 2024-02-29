公務員編制維持 減1%經常開支

【本報訊】政府強調要節流，為控制財政開支，預算案指來年繼續公務員編制零增長，將編制控制在不高於2021年3月底的水平，同時實行「資源效率優化計劃」，部門將透過資源調配，按年減1%經常開支，有關計劃將實行3年，預計到2026至2027年可減少多達117億元。

部門資源調配節流 政府昨表示，有信心可以在2026至2027年間令經營帳目恢復盈餘。有政府消息人士解釋，當局經計算後，認為實行「資源效率優化計劃」，讓政府各部門透過資源調配，按年減1%經常開支，可以有助達到恢復盈餘。如果所有部門均按年減1%經常開支，預計在2024至2025年可節省約39億元，而由於削減開支計劃為按年遞增1%，所以到2025至2026年，所有部門將累計減2%開支，共可節省約78億元，到2026至2027年則會累計減少3%開支，共可節省117億元。

政府消息人士強調，雖然當局實行「資源效率優化計劃」，但政府在處理公共財政問題上，會考慮市民負擔，將以節流為主，會以不減福利開支為前提，又表示工程屬非經營收入，即使當局因應工程緩急先後暫停工程項目，相關節省的資源亦不會計入「資源效率優化計劃」。

在公務員編制方面，新一份預算案預計在2025年3月底，公務員人數為19.4萬個，而上一份預算案則預計今年3月底的人數為19.7萬個。換言之，新一年度的編制將減少3,000人。